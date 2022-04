Isabelle RIGAUT

Après des années de saisons et de missions en tant que contrôleuse et/ou assistante qualité, je viens d'être promue Assistante Qualité chez ALS (Aquitaine Légumes Surgelés). Je forme les contrôleuses qualités. J'assiste ma responsable dans ses diverses tâches ( contrôles, saisies, vérifications, échantillons et autres prélèvements, etc).



Mes compétences :

Qualité

Organisation

Informatique

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

ISO 900X Standard

IBM AS400 Hardware

ELISA

Autocad

Audit