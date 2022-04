Isabelle ROBERT

Extrêmement dynamique, j'aime accompagner les personnes et les remobiliser, leur faire prendre conscience qu'il faut toujours regarder les événements du "bon" côté, de manière à en retirer que la partie positive pour avancer et évoluer vers les objectifs que l'on se fixe tout au long de notre parcours. j'aime transmettre le gout du challenge et de la compétition.



Mes compétences :

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement individuel

Accompagnement de projet

Relation entreprises

Mise en place de dossier de formation

Animation de groupes et d'ateliers

Connaissance du marché du travail

connaissance des aides et mesures de pole emploi