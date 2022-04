Jessica THÉBAULT

Quel est mon parcours ?



Je suis psychologue du travail. Ma formation m'a permis de combiner les approches classiques de la psychologie du travail avec les spécificités de « l'ingénierie psychologique », fondée sur la construction de compétences professionnelles transférables dans une large classe d’emplois.



Quelle est la plus-value de ma formation ?



Elle réside selon moi, en ce qu'elle nous permet, professionnels en devenir d'être autonomes et d'acquérir des bases permettant de s'adapter facilement à de nouvelles situations.

D'autre part, la démarche "d'ingénierie" à laquelle nous sommes formés permet un regard particulier sur la demande client : on y a appris à saisir toutes les facettes du besoin (analyse très fine du contexte) afin de répondre à sa problématique de manière durable ; mais également à réaliser une évaluation de nos prestations dans une logique d'optimisation continue de notre intervention. Enfin, on y apprend l'intérêt qu'il y a à réaliser un accompagnement du client sur le long terme.





Me recruter pour quels métiers ?



Ce parcours nous forme à des métiers dans l’insertion, la gestion des ressources humaines, le recrutement et le bilan de compétences, le conseil...



Les compétences acquises grâce à ma formation et mon expérience professionnelle me permettront de m'insérer dans toutes les fonctions ou secteurs dans lesquels le facteur humain (et donc psychologique) intervient.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Evaluation professionnelle

Formation

Gestion des Risques

Gestion des risques psychosociaux

Orientation

Prévention

Recrutement

Risques psychosociaux