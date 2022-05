Shireen NAZER

Docteur en sociologie et écologie urbaine depuis mai dernier, je suis également titulaire d'un double Master, Master 2 « environnement et droit » de l'Université de Rennes 1 et Master 2 de « Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Immobilière » de l’Université de Rennes 2 ainsi que d'une Maîtrise d’architecture. Je possède une expérience professionnelle auprès des collectivités territoriales, des bailleurs de fonds et du secteur privé sur la conception et la gestion en environnement, en aménagement du territoire et en urbanisme durable. Ma solide connaissance des procédures des étapes d’un projet, depuis la phase concours jusqu’à l’exécution, me rend capable d'aborder une opération d’aménagement urbain dans son ensemble. J'ai également réalisé des travaux de recherche portant sur la planification environnementale des villes, ce qui me donne une vision globale des problématiques urbaines dans les pays développés et en développement. Mon objectif est de pouvoir coordonner et planifier des projets dans les domaines de l’aménagement durable et de la planification environnementale.

Triple compétence : environnement, urbanisme et développement durable.

Maîtrise de trois langues à l'écrit et à l'oral (anglais, français, arabe).

Maîtrise des méthodes d'enquêtes qualitatives et quantitatives (observation directe, entretiens, enquêtes, questionnaires, focus groupes...).

Expérience de la collecte, de l'analyse des données et de la construction d'une base de données.

Expérience d'études, de projets internationaux et en coopération décentralisée.

Expérience significative de la gestion de projet de développement auprès des collectivités, organismes internationaux et ONG.

Connaissance des procédures avec les donateurs (USAID, PNUD...).

Expérience des terrains : France, Proche-Orient et Territoires palestiniens.

Expérience de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale.

Mobilité locale et internationale.

Capacité managériale d'encadrement et de recrutement.



Mes compétences :

Logiciels : AutoCAD, Photoshop, ArcGis, MS Project

Bénévolat

Anglais français et arabe

Gestion de projet

Coopération internationale