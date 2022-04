Laurence GALON

Aujourd'hui, je développe un portefeuille de projets solaires dans toute la France à l'issue de la phase prospection jusqu'à la mise en service.



J'allie mes 2 grands champs de compétence acquis en tant qu'ingénieur d'études en environnement et méthanisation et en tant que chef de projet pour mener à bien les projets de parcs photovoltaïques.



N'hésitez à consulter mon parcours et à me laisser un message afin d'échanger!













Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Encadrement