Claire CARBONNEL

Après une expérience de 2 ans dans le domaine de la perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment , je reviens vers mon métier initial l'accompagnement des projets de méthanisation. Je travaille actuellement chez Solagro pour un CDD de 5 mois (février à juin 2016).



---



Diplômée de l'INSA de Toulouse en génie biochimique, j'ai travaillé dans le domaine de la méthanisation dès mon stage de fin d'études. J'ai débuté par des activités de R&D sur des réacteurs pilotes (digesteurs anaérobies) sur site puis ai rapidement évolué vers des activités de bureau d'études en méthanisation : études de faisabilités et développement de projets.



Naskeo étant une société très jeune à mon arrivée dans l'entreprise, j'ai eu la chance de découvrir la création d'une entreprise et de participer à son développement. Ceci m'a permis d'évoluer sur un poste très polyvalent lié à la taille de l'entreprise ( < 20 salariés) et au domaine de l'innovation et des énergies renouvelables.



Après 5 ans au sein de l'équipe du bureau d'études de Naskeo, j'ai choisi de quitter l'entreprise pour découvrir d'autres horizons. J'ai voyagé 9 mois en tandem avec mon compagnon en Europe et en Asie.



De retour en France, j'ai travaillé comme indépendant dans le domaine du biogaz, chez Méthaneva puis chez Solagro.



Quelques détails de mon CV :

Formation (2001-2005) : INSA de Toulouse, Génie biochimique, spécialité bioprocédés



Compétences :

R&D : Domaine : Méthanisation de déchets/effluents, pré et post-traitements

- Analyse et caractérisation des échantillons de co-produits

- Suivi de réacteurs de laboratoire et pilotes sur site, interprétation des résultats



Etudes de faisabilité

- Étude de gisement de co-produits (effluents et déchets)

- Étude de la valorisation énergétique (production/consommation/besoins client)

- Dimensionnement des installations, consultation de fournisseurs

- Réalisation de plans de masse, de schémas de process et PID

- Rédaction des offres techniques et financières, présentation aux clients



Développement de projets

- Constitution et suivi des dossiers de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE),

de Permis de Construire et de raccordement électrique au réseau EDF



Management et RH

- Encadrement de techniciens pour les études laboratoire et pilotes sur site

- Coordination de l’équipe du bureau d’étude (répartition des études, analyse des temps passés,

animation des réunions, formation des nouveaux ingénieurs)

- Organisation du recrutement et recrutement des nouveaux ingénieurs



Langues

- Anglais : bon niveau conversationnel et technique (séjour aux Etats-Unis)

- Espagnol : bon niveau conversationnel (séjours au Mexique et en Bolivie)



Informatique - Bonne maîtrise des outils : Word, Excel, Power point et Autocad 2D



Principale expérience professionnelle (2005 à 2010) :

NASKEO ENVIRONNEMENT - Spécialiste projets biogaz "clé en main"

- Réalisation d'études technico-économiques d'unités de méthanisation de co-produits dans

les secteurs industriels (agro-alimentaires) et agricoles

- Participation à la constitution et suivi des dossiers administratifs (Autorisation d'exploiter

(ICPE), permis de construire, raccordement électrique)

- Conception, mise en service et suivi de d'unité de méthanisation

- Coordination d'équipe, recrutement et formation nouveaux ingénieurs





Mes compétences :

Déchets

Bureau d'études

Eau

Méthanisation

Gestion de projet

Ingénierie