Sylvain ANCEAUME

COMPETENCES :



TECHNIQUES

Concevoir des outils (questionnaires, grilles d’entretiens et d’évaluation d’actions, etc.), développer et gérer des projets, soutien technique et pédagogique aux associations.



INFORMATIQUES

Word, Excel, PowerPoint, Sphinx, Paint.NET, Impact Emploi, Windows Movie Maker.



RELATIONNELLES

Bonnes Aptitudes Relationnelles et sens du travail en équipe.



Mes compétences :

Sport

Management

Événementiel sportif

Informatique

Autonomie

Aptitudes relationnelles

Communication

Relations Publiques

Marketing stratégique

Réseaux sociaux

Gestion de projet