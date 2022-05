Morgan BOUCHET

Présentateur sur la chaîne J4T



Chroniqueur web & médias surArray

Chroniqueur sportif sur Radio Laser

Diplômé de l'ESJ Paris janvier 2014 - juin 2015



Blog:Array



Stages:

2015: Janvier: Radio Laser (35)

Février - Mars: RMC Sport (75)

Mai juin: Europe 1 (75)



2014: Mai à Aout: RMC (75)

2013: Septembre: Hit West (44)

Juillet et Aout: 100% radio (81)



Octobre 2012 - Décembre 2013 étudiant à l'école de radio One School qui se situe à Ivry sur Seine.



De décembre 2008 à juin 2012 j'ai été bénévole à Radio-Laser (95.9FM). Successivement animateur et chroniqueur d'un show sur le sport.



J'ai écris pour un site d'info participatif (info35.fr).



De janvier 2010 à Mai 2010 j'ai écris des piges pour Ouest-France. Mon travail consistait à faire des résumés de matches dans différents domaines (foot, hand, volley ou basket).



De décembre 2010 à Aout 2011 j'ai effectué un Service Civique à Radio-Laser.



Mes compétences :

Reportage

Montage audio

Flash

Interview

Chronique