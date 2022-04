Isabelle ROBIN

Après 22 ans en immersion travail temporaire (Groupe PLANETT,de RA à DGA) j'ai souhaité :

- créer mon activité consultant

- créer un réseau RESEO Réseau Efficience Ethique, dont la vocation est de s’engager et d’animer, avec des Entreprises se reconnaissant elles mêmes civilement responsables, des actions concrètes, ciblées et liées au développement durable ( HANDICAP / SENIOR / ENVIRONNEMENT )



Ce réseau est une SAS au capital de 117 000€, créée en date du 8 juin 2009 avec pour actionnaires des PME du Travail Temporaire, qui génère sa plus value par plusieurs caractéristiques :

- des PME, acteurs locaux historiquement reconnus, qui se fédèrent pour un service national

- des branches métiers qui se rejoignent dans un même réseau

- un lien fort éthique / économique



Il s’agit donc de considérer l’entreprise dans une dimension systémique, et non de problématiques isolées.



Ainsi la possiblité d’intervenir, selon le besoin des organisations, du diagnostic des axes d’amélioration(consultant) à la mise en place des actions concrètes auprès de nos relais, principalement en gestion de vos contributions 6% AGEFIPH, 1% SENIORS (RESEO)



Mes compétences :

Formation

Travail temporaire