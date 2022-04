Isabelle ROBY

Empreinte d’une culture très orientée client, j’ai construit ma carrière en m'adaptant à l’évolution de l’entreprise et ses besoins. Cette participation active au changement m’a permis d’acquérir des compétences en Ressources Humaines, à l’Ecoute Client, en Management Commercial.



Mes atouts : un parcours multi sectoriel et pluridisciplinaire requérant adaptabilité, curiosité, agilité d’état d’esprit, capacité d’apprentissage. 7 ans dans les ressources humaines, la gestion de la formation et le développement de compétences, l’accompagnement du changement



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Chargé de missions

Conseil

Ecoute

Ecoute client

Formation

Gestion RH

GRH

Insertion Professionnelle

Recrutement

Relation Client

Gestion des ressources humaines

Veille économique

Gestion de la formation