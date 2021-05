Bernard LAISSUS

J'ai 50ans et je suis dans l'informatique depuis le milieu des années 80.

Programmeur d'études en informatique scientifique et technique, j'ai repris mes études entre 1989 et 1992 afin de mieux comprendre le fonctionnement technique de chaque éléments impliqués dans un système d'information (OS, Database, Network, Language, ERP)



Début 2000 j'opère un choix d'orientation prononcé vers SAP et l'administration technique des plateformes (UNIX, ORACLE, SAP Business Suite)après une première expérience fructueuse développée chez Hewlett-Packard sur ce sujet.



Rapidement je passe Free-lance puis enchaîne nombre de missions basées principalement à Paris mais également en province jusqu'à ce jour.



La fonction managériale et/ou de responsable technique SAP constitue la prochaine étape de mon challenge professionel, mais je reste à l'écoute de missions techniques sur le socle SAP.



Mes compétences :

ITIL

CRM