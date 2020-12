Patrick ROUSSEAU

Cadre dirigeant, membre du Codir, j'ai acquis les compétences du management d'équipes pluridisciplinaires et du pilotage commercial d'une entité gérée en centre de profit (BU).



Spécialiste des produits du second oeuvre du Bâtiment, j'ai développé des réseaux de clientèle tant BtoB (distributeurs et industriels) que BtoC notamment au travers de réseaux de revendeurs (Fenêtrier Veka, Schüco ou Lorenove).



Je souhaite capitaliser sur mon expertise de Directeur Commercial et Marketing pour assurer le développement d'une entité au sein d'une ETI.



Je suis amené à construire et mettre en action quotidiennement des actions commerciales et de communication apportant une réponse pragmatique et efficace à une stratégie de développement.



Homme de terrain, j'ai géré jusqu'à 50 M€ de CA et encadré plus de 100 personnes.



