Isabelle ROCCO

Vous recherchez une personne accueillante, souriante , à l'écoute, rigoureuse, dynamique et parlant couramment anglais alors mon profil vous conviendra parfaitement.

Avec une expérience de nombreuses années dans le domaine de l'accueil et de la téléphonie, je suis rapidement opérationnelle et je m'intègre pleinement au sein de l'équipe.



Mes compétences :

Vente de produits et services

Standard téléphonique

Utilisation de logiciels spécialisés

Accueil des clients

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Map Handling