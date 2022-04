Benoit ROCCO

Responsable de l'architecture logicielle des nouveaux produits et garant du respect des bonnes pratiques de programmation. Je veille également à la qualité du code produit en partageant mes connaissances avec les membres de mon équipe. Loin d'être un architecte dans sa tour d'ivoire, je participe quotidiennement au développement de nouveaux produits et à la maintenance de l'existant.



Je suis passionné, curieux et j'aime écrire du code "propre" et élégant.



Mon objectif est d'insuffler aux autres le goût de l'excellence technique et du travail bien fait.



Mes compétences :

.Net

SQL

Agile Development

MVC3

Xslt

NHibernate

Javascript

Gestion de projet

Vb6

FluentNHibernate

IoC

WinForm

WPF

C#