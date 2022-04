Isabelle ROCHE

Passionnée d'informatique,j'ai toujours rêvé d'en faire mon métier.

Après une première formation de technicienne en micro-informatique et réseaux en 2005; j'ai décidée de reprendre les études en intégrant une formation de CATIC (conseiller et assistant en technologies de l'information et de la communication) à l'AFPA de Istres.

Ayant obtenu mon diplôme de CATIC, j'ai décidé de me lancer en tant que formatrice indépendante.

Actuellement, je travaille à,la Mairie d'Andrézieux-Bouthéon en tant qu'animatrice multimédia, au Cyber Centre où je fais également la maintenance des postes informatiques (logiciels, matériels, réseaux).



Je réalise des sites internets, ainsi que la maintenance de ceux-ci. En perpétuelle veille technologique, je suis très présente sur les différents réseaux sociaux.



Mes compétences :

GIMP

Bureautique

Logiciel libre

Informatique

OpenOffice

Microsoft Word

NTIC

Microsoft Excel

Conseil

Formation

Création de site

Microsoft Outlook

Maintenance informatique

Réseaux sociaux

Tablette android

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Virtualisation

Administration système

MySQL

Administration réseaux

PHP

Microsoft Windows Server

Joomla

SPIP

CSS

HTML

Wordpress