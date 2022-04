Isabelle ROCHER

OBJECTIF DE CARRIERE :

Exercer une fonction de direction à l'international :

* dans le domaine du marketing direct, de la relation clients ou des bases de données,

* au sein d'entreprises de presse, d'édition, d'assurances, d'organismes de formation pour adultes,

* ou tout entreprise désireuse d'accroître son chiffre d'affaires et sa productivité au travers d'outils d'aide à la décision tels que CRM,

* en anglais, espagnol ou français



EXPERTISE :

Gestion de projet marketing direct et télémarketing, management et organisation, animation d'équipes, formation techniques de vente et linguistique :



* management commercial et marketing direct

(gestion du budget, organisation et développement des ventes et des offres promotionnelles, analyse des résultats et de la rentabilité, force de proposition pour amélioration et anticipation de nouvelles solutions)



* management d'équipes

(recrutement, animation d'une équipe de 40 télévendeurs, d'un réseau de 170 commerciaux en agences et sur le terrain, d'équipes sédentaires, formation produit et techniques de vente, mise en place d'incentives, définition et suivi des objectifs commerciaux et des performances de l'équipe)



* management de la relation client B to C et B to B

(mise en place d'actions Marketing Direct (mailings et télémarketing) pour fidélisation et prospection, mesure de la satisfaction client)



* management de la technologie de la relation client

(mise en place et gestion de bases de données CRM, extraction de fichiers, ciblage et segmentation de population, qualification et enrichissement de fiches clients, reporting et analyse statistiques, exploitation du système ACD et d'un predictive dialer)



EXPERIENCE COMPLEMENTAIRE:

- Consultante en stratégie marketing pour repositionner le magazine québécois "La Barrique" : mai 1997

- Membre du Réseau des Femmes d'Affaires au Québec Inc. (n°17287) : Activité "Télémarketing" (1997)

- Responsable Publicité bénévole à L'Association France-Québec (Paris) : janv. 1995 - déc. 1996

- Formatrice en techniques de vente auprès d'une mutuelle pour AB3F (Cabinet de Formation) : oct. 1995



Mes compétences :

Base de données

Centre d'appels

Édition

Français

Français Langue Etrangère

Marketing

Marketing direct

Presse

Professionnels

PUBLIC

Publicité

Relation Client