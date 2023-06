Isabelle ROUX HAZIZA

• Organisation et coordination de projet.

• Maîtrise d’ouvrage.

• Recueil des besoins en anglais.

• Rédaction de cahiers des charges/ Spécifications fonctionnelles en anglais.

• Conduite et déploiement de projet dans un contexte international.

• Recette fonctionnelle et qualification logiciel.

• Formation utilisateurs.

• Expérience de plus de 3 ans aux Etats-Unis.



Dans les domaines :

• Marketing (Gestion client, Neolane, QuickAddress).

• Facturation.

• e-commerce, grande distribution.

• Banque, Télécom.





Mes compétences :

Neolane

Merise Methodology

Audit

UML/OMT

Scrum Methodology

SQL

RUP

Microsoft Visio

Mercury Quality Center

MagicDraw

JAD