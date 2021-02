Ismaël DELAUNAY

J'accompagne les entreprises à faciliter leurs achats et à optimiser leur budget de consommation de Services Généraux pour leur environnement de travail.

Grâce à l'expérience et le savoir-faire de Lyreco, nous proposons + de 10 000 produits livrés en 24h sur différentes gammes de produits : Accueil et Réception, Hygiène et Entretien, Équipements de Protection Individuelle et Sécurité, Mobilier... partout en France et dans le monde.

Les avantages pour votre entreprise ?

Un seul fournisseur, une seule commande, une seule livraison, une seule facture ainsi qu'un suivi commercial personnalisé et de proximité.

ismael.delaunay@lyreco.com