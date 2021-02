Iut SAINT-ÉTIENNE

L'IUT de Saint-Etienne est ouvert sur son environnement socio-économique, grâce à ses partenariats auprès des grandes entreprises de la région, TPE/PME, collectivités et associations.

Nous vous proposons :

- Des solutions pour reprendre une formation en VAE ou en formation initiale.

- L'opportunité de recruter des stagiaires et alternants.



lIUT de Saint-Étienne c'est 7 BUT : GACO, GEA, GBGE, GEII, GMP, MPH, TC et 17 Licences Professionnelles par le biais de lalternance.



N'hésitez pas à nous solliciter.



Mes compétences :

Bachelors Universitaires de Technologie

Licences Professionnelles