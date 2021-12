Ivan CADET

De formation supérieure en gestion financière et comptable, jai acquis une solide expérience dans les domaines financiers pour des entreprises dynamiques de distribution ou de services, filiales de groupe, souvent en forte croissance, agiles et en perpétuelle recherche dinnovations pour les clients. Ouvert desprit, jai développé un bon relationnel nécessaire pour un travail en confiance avec les différents acteurs de l'entreprise. Autonome, rigoureux et réactif, j'ai su m'adapter à des contextes difficiles et j'ai renforcé ma ténacité pour atteindre des objectifs toujours ambitieux. Jai développé mes compétences en management d'équipe, prouvé ma capacité à analyser linformation financière et tenir les délais (reporting mensuel, normes, cycle budgétaire). J'ai contribué à l'optimisation du BFR et de la trésorerie. Enfin j'ai participé à des projets d'intégration d'ERP. Anglais courant.