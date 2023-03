Ivanne DUROS

Passionnée par la recherche appliquée aux produits alimentaires, j'ai orienté ma formation et mon parcours professionnel de façon à pouvoir évoluer dans la recherche et développement.



En deuxième année de master, je suis à la recherche d'opportunités qui viendraient enrichir mes compétences et mes connaissances dans ce domaine, afin de devenir une chef de projet opérationnelle dans la recherche et développement et l'innovation alimentaire.



L'innovation est pour moi bien plus qu'une ambition professionnelle. Toujours à l'affût des dernières nouveautés, j'aime partager mes trouvailles avec tous ceux qui, comme moi, s'intéressent de près à ce domaine.



Mes compétences :

Sciences des aliments

Autonomie

Veille concurrentielle

Persévérance

Hygiène des aliments

Aisance relationelle

Marketing

Sécurité alimentaire

Formulation alimentaire

Analyse sensorielle

Conduite de projet

Microsoft Excel

Microsoft Word

R&D

HACCP

Gestion de la qualité