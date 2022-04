Nous accompagnons les entrepreneurs dans le développement de leur projet, dans le transfert de technologie et dans la formation liés aux domaines des énergies nouvelles tels que le solaire, l’éolien, l’hydroélectrique, la gestion des déchets en Afrique.



Nous croyons en la force du réseau et en la mutualisation des compétences, c'est pourquoi nous avons réunis une multitude de professionnels, experts dans leur domaine, autours de projets de développement durable.



Grâce à notre réseau de partenaires européens, asiatiques et africains, nous accompagnons des entreprises dans l'acquisition de nouveaux marchés ainsi que de le financement de leur projet.



Nous recherchons également des acheteurs pour l'import de pétrole, or, caoutchouc et hévéa provenant essentiellement d'Afrique de l'Ouest





Mes compétences :

Énergie renouvelable

Investissement

Apporteur d'affaires

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merchandising