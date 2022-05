Laetitia WERLÉ

- Environnements Windows et Mac OS X, Suite Microsoft Office, Suite Adobe (Photoshop CS5, PDF…), outils de présentation (Prezi, Slideshare…) ;



- Réalisation de présentations multimédias qualitatives et des supports de communication Print avec Photoshop (PAO) ;



- Internet, Web 2.0, sites communautaires, communication digitale, recherche constante des nouveautés sur la toile ;



- Base en techniques d'influence, recherche et qualification de sources, utilisation d'agrégateurs de contenus, benchmarking ;



- Utilisation de Google Analytics, audit de site internet (référencement et notoriété) et préconisations ;



- Management de projets digitaux et web ;



- Maîtrise de la chaîne graphique et de production des sites Internet et campagnes online, ainsi que de la gestion des projets interactifs (cycle en V…)



Mes compétences :

Community management

Communication online

Communication

Web

Adobe Photoshop

Web 2.0

Social media

Réseaux sociaux

Internet

Marketing viral