Jacinthe MARLOT

- En charge de l’ensemble des obligations comptables, fiscales et sociales

- Evaluation du Contrôle interne et vérification des contrôles minimisant les risques

- Analyse des écarts, mise en place de plans d’action et préconisation de choix d’amélioration

- Détermination des zones de risques sur les différents départments Comptabilité, Contrôle de gestion, Achat, Vente, Production, Systèmes d’information…)

- Formation auprès des opérationnels du respect des normes IFRS, COSO, COBIT, SOA…

- Mise en place et suivi de tableaux de bord (indicateurs clés de performance…)

- Détermination des opportunités en besoin de ressources humaines et techniques

- Définition de la Stratégie, gestion commerciale et administrative des ventes

- Gestion des relances, litiges et optimisation des promesses de règlements

- Elaboration des contrats et des échéanciers

- Anglais bilingue (TOEIC 955/990) ; Allemand rédactionnel



Mairie de Paris ; Sanofi Aventis ; Thales Air Defence ; Caldeo ; Axiohm ; InCube Labs ; Cades



Mes compétences :

Audit

Contrôle interne

Finance

Comptabilité