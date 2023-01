Jacky GOFFLOT

Je suis un directeur d'usine expérimenté ( 10 ans dans la fonction, 4 entreprises), j'ai eu l'opportunité de démarrer une activité novatrice dans le domaine du recyclage des cartes électroniques et de redémarrer des structures industrielles.

J'ai travaillé essentiellement dans le domaine de la métallurgie des métaux non ferreux combiné souvent au domaine du recyclage (gouttières de zinc, batteries au plomb, cartes électroniques et dernièrement dans le DEEE).

Je suis reconnu pour mon expertise technique et pour mes qualités humaines, mon action a toujours été apprécié.

Je suis un professionnel aguerri à la gestion des IRP et la bonne gestion des RH de l'entreprise.



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Service maintenance

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 14001 Standard

Audit

Analyse de risque

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Kaizen