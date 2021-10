Jacqueline MÉTON - ANTONIOTTI

Femme de chiffres et femme d'action(s), je suis le copilote éclairé et bienveillant de la Direction qui fait GAGNER temps, flexibilité, crédibilité et ... rentabilité !



- En comprenant comment se construit la performance et en créant les indicateurs qui sauront alerter !

- En vulgarisant les informations financières du CFO aux employés garantissant la mobilisation de tous,

- En ayant une démarche prospective pour toujours anticiper et ne pas subir,

- En étant intègre et directe pour des relations de confiance,

- Leader dotée d'une intelligence émotionnelle, le travail en équipe est facilité, et l'accompagnement au changement est serein,

- En ayant à la fois une expérience large de l'entreprise (commerciale, juridique, RH, SI, SupplyChain) avec des domaines de compétences techniques pointus, j'éclaire les arbitrages stratégiques pour être en phase avec les réalités opérationnelles et construire des réussites collectives,



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

Stratégie d'entreprise

Gestion de projet

Pilotage

PME

Management

Conseil

Contrôle de gestion

Dirigeant

Formation

Finance

Audit

Devis

Coaching