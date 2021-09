Jacqueline SAVARY

Médecin Affaires Médicales en Oncologie pour la France

- Contacts groupes de recherche en Oncologie et experts, gestion de partenariats institutionnels

- Initiation et coordination d'essais cliniques en lien avec stratégie développement produit

- Affaires médicales (dossiers expertises, stratégie médico-marketing, boards experts, bibliographie)

- Communication médicale (symposia, présentations, articles scientifiques et CR congrès)

- Formation initiale et continue des attachés hospitaliers.



Mes compétences :

ONCOLOGIE

BIOTECHNOLOGIE