Jacqueline STROOBANTS

Je suis Réveilleuse d'étincelle. On a toutes et tous une petite fille ou un petit garçon au fond de nous. Insouciant(e), heureux(se) et joyeux(se). Notre petit enfant intérieur.



En devenant adulte, on oublie notre petit enfant intérieur. Si on veut retrouver la joie de vivre et le bonheur, il est temps de le réveiller et de l'écouter pour enfin trouver un bon équilibre dans notre vie.



C'est aussi ce qu'on appelle notre petite "voix intérieure" que nous avons trop tendance à ne pas écouter.



Je suis de nature spontanée, optimiste, très communicative et j’aime partager mes astuces et mes outils pour redonner le sourire à celles et ceux qui l’ont perdu.



J’ai suivi des formations, des séminaires, des ateliers et des conférences sur le développement personnel dans le but de faire évoluer tout un chacun sur son chemin de Vie. Il n’y a rien de plus beau et d’agréable que de se sentir bien et en pleine forme dans un cadre que l’on a choisi.



Intéressé(e) ? Rendez-vous sur : https://stroobantsjacqueline.wixsite.com/changer-de-vie ou mon blog : https://facilitez-vous-la-vie.blogspot.com



Mes compétences :

Ecoute et développement personnel