Jacques Armand COURAU

Parcours atypique



Assistant social ayant exercé plus de 5 années dans un service de proximité et développé l'approche collective du travail social sur un secteur sensible de la capitale.



Reconversion en 1990 vers les métiers de la Qualité et de l'organisation suite à une formation longue à l'IGS



Création de COURAU Consultants en 1991 et de CPA Conseil en 1999.



Conseiller sécurité en transport de marchandises dangereuses



Mes compétences :

Environnement

ISO 9001

Organisation

Qualité

Sécurité