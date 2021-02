Jacques DABÈRE

English on https://fr.linkedin.com/in/jacquesdabere or bottom of the page.



L'agilité tarifaire au service des vignerons & coopératives :

la condition absolue de l'acquisition de nouveaux clients et de l'exploitation du Net !



Jacques s'adresse à des viticulteurs qui défendent la qualité, le travail bien fait, le terroir, l'héritage.

Ils se battent chaque jour pour faire grandir, pérenniser et transmettre. Un renfort ponctuel est parfois nécessaire.



Pour eux, il a développé en une quarantaine d'années des outils et méthodes éprouvés qui correspondent à leurs besoins spécifiques.

Il les met à leur service et les adapte en souplesse aux capacités humaines, financières, techniques de chaque structure accompagnée.



Jacques participe avec eux à la redynamisation des clientèles historiques, qui sérodent naturellement.

Il prépare à leur coté lindispensable prospection de nouvelles clientèles en France et / ou à l'Export et bien entendu sur le Net.



De manière générale, Jacques les accompagne et apporte des solutions : stratégie, tactique, action.





Quel parcours ?



Après une double formation, Neoma Business School et Droit privé à la Sorbonne, Jacques DABERE entre dans le monde du Champagne en 1983 pour rapprocher lactivité commerciale et le marketing des maisons Lanson et Pommery, tout juste acquises par Danone.



Ce premier succès lamène à rejoindre Rémy-Cointreau pour assurer lintégration de Piper Heidsieck au portefeuille Champagne du groupe, déjà riche de Charles Heidsieck et de Krug.



Appelé début 1992 par les propriétaires et dirigeants de Marne & Champagne, il réorganise leur portefeuille de marques puis reconstruit la distribution Export sur 80 pays, développe les grands comptes, crée léquipe et fonde deux filiales, UK et Suisse, qu'il dirige.



En 2008, Jacques choisit d'élargir son domaine dintervention aux Spiritueux, en réaménageant la gamme des Cognacs Hine et Monnet puis en construisant loffre commerciale du groupe Spirit France autour des maisons Père Magloire et Boulard ; il en redessine la distribution mondiale et la force de vente.



Ses résultats tiennent à la conception et à l'utilisation rigoureuse dune « boite à outils », dont « Le benchmark mondial », «Du rayon à la cave » ou « La stratégie du saumon ». Elle lui permet de proposer aujourdhui des solutions pragmatiques et efficientes aux problématiques de développement commercial et doptimisation de portefeuilles de marques.



Parce qu'elles tiennent plus à la précision de chaque action qu'au montant investi, ces solutions fonctionnent dans des structures de dimensions très diverses.









After graduating from NEOMA BS and the SORBONNE Law University (Paris), Jacques enters the Champagne world in 1983 to integrate the brands portfolios, sales forces and marketing mixes of two Champagne houses, LANSON and POMMERY, then recently acquired by DANONE.



This first success leads him to join REMY-COINTREAU to manage its Champagne portfolio and drive the addition of Champagne PIPER to KRUG and CHARLES HEIDSIECK.



The owners of MARNE & CHAMPAGNE invite Jacques in 1992 to reshape their brands portfolio. He rebuilds the export distribution network, covering 80 countries, whilst growing the business with key accounts, launching the export sales force and founding two subsidiaries, Geneva and London, which he manages.



2008, turning to spirits, he revamps the HINE Cognac range and later builds the portfolio, global distribution network and marketing mix of SPIRIT FRANCE around the leading Calvados PERE MAGLOIRE and BOULARD.



His achievements come from the strict use of a toolbox he designed, which includes Global Benchmark, Shelf to Barrel or the Salmon Strategy, to cite a few tools, delivering cost efficient answers to portfolio & pricing optimization.









Nach zwei Studiengängen an der Neoma Business School in Reims sowie an der Sorbonne in Paris (Diplom in Privatrecht), tritt Jacques Dabère 1983 in die Champagner-Welt ein.

Dort koordiniert er Vertrieb und Marketing der von Danone übernommenen Häuser Landon und Pommery.



Dieser erste Erfolg ermöglicht ihm, der Remy-Martin/Cointreau Unternehmensgruppe beizutreten, um neben Charles Heidsieck und Krug auch die Marke Piper Heidsieck zu integrieren.



1992 wird Jacques von den Eigentümern der Marne & Champagne Gruppe beauftragt, das Markenportfolio und neue Exportstrategien in rund 80 Ländern aufzubauen.

Zur Einrichtung der Key Accounts gründet er zwei Tochtergesellschaften in Großbritannien und in der Schweiz, deren Leitung er übernimmt.



2008 beschließt Jacques, sich auch mit Spirituosen zu befassen und baut das Sortiment der Cognac Hine neu auf.



Zwei Jahre später setzt er auf die beiden Calvados-Marken Père Magloire und Boulard, um das Angebot der Spirit France Gruppe auszubauen (Koordinierung der Produktpalette, Vertriebsoptimierung und Erschließung neuer Märkte).



Seine Erfolge beruhen auf der Gestaltung und strengen Umsetzung eines Werkzeugkastens wie zum Beispiel den Cliquot- oder Chivas-Index oder die sog. Strategie des Lachses.



So kann er heute pragmatische und effiziente Lösungen vorschlagen, um mit den Schwierigkeiten der Handelsentwicklung und der Optimierung von Markenportfolios umzugehen.



Da diese Lösungen eher Genauigkeit als Investitionen erfordern, finden sie sowohl in Unternehmensgruppen als auch in Familienbetrieben Anwendung.