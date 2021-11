Jacques DURANTEAU

Après 40 années passées dans l'exploration et la vente des produits bancaires et d'assurances de personnes, devant la chute des taux d'intérêt dans le monde et la hausse vertigineuse de la fiscalité et des contraintes en tous genres en France, je me consacre depuis quelques années à la sélection et à la commercialisation de biens immobiliers meublés d'occasion, en résidence avec services, que je propose à des prix le plus souvent en dessous du marché, sans gestion locative et ses aléas à assurer par le propriétaire, avec des revenus locatif garantis ( entre 4 et 8% ), que le bien soit loué ou pas, sans impôt , ni CSG, avec des charges de co pro réduites, et une revente possible à tout moment .... C'est à dire que j'apporte une réponse aux principales attentes des investisseurs du moment ...



