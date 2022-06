Jacques FARRAUDIERE

Athlète de haut niveau, membre de l’équipe de France d’athlétisme de 1985 à 1996, j’ai créé mon entreprise en 2002. Mon objectif est de développer une démarche qualitative dans l’accompagnement à partir de méthodes issues de la diversité de mes expériences professionnelles, de mes recherches et de quinze années d’intervention auprès d’un public très diversifié. Je suis spécialiste diplômé en coaching et j’interviens dans plusieurs domaines :



 Coaching physique

 Préparation physique

 Préparation mentale

 Formation des cadres

 Expertise en sport et santé



Mes diplômes



• Diplôme d’Etat 2ème degré « Athlétisme » - INSEP, CREPS de Nancy

• Diplôme d’Etat « Educateur Sportif, préparateur physique et des Métiers de la Forme » - D.R.J.S

• Diplôme Universitaire « Psychologie, Sport et alimentation » - UFR de Médecine Paris 13

• Diplôme Universitaire « Préparation Mentale, Psychologie du sportif » - UFR STAPS Lille 2