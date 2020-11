Jacques GUILLEMOTO

Créée en 2014, la Sarl Prev2r s'est spécialisée dans la prévention du risque routier en entreprise et propose des actions d'information, de sensibilisation totalement adaptées aux besoins des entreprises.



Analyse des risques routiers de votre entreprise et de votre sinistralité sont un préalable pour votre proposer des mesures de prévention, des campagnes d'information, des journées de sensibilisation ou de formation.



La majorité des demandes d'intervention portent sur les conduites addictives (alcool et stupéfiants), la ceinture de sécurité et les distracteurs (téléphone, etc.)



Nous vous conseillons dans la rédaction de la rubrique risques routiers du Document Unique d'Evaluation des Risques et votre Règlement Intérieur, ainsi que dans les mesures de dépistages de l'alcool et des stupéfiants pour les postes à risques.



Afin de répondre à de nombreuses demandes, je recherche des intervenants en mesure d'assurer les interventions sur la ceinture de sécurité, les conduites addictives et les distracteurs.





Mes compétences :

Animation de serious game sur le risque routier en entreprise,

Animateur de prévention et de sensibilisation,

Prévention du risque routier,

Recherche des facteurs d'un accident circulation,

Animateur voiture tonneau, simulateur de retournement et de choc frontal,

Analyse de l'accidentologie .