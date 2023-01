Jacques MALGRANGE

MANAGEMENT – MAITRISE DES RISQUES



**Commandement du chasseur de mines « Croix du Sud » (2009 à 2011)

- Direction et pilotage d’une importante période de carénage et de révision avec DCNS. Respect des plannings, gestion des co-activités, respect de la réglementation du travail sur un chantier complexe.

- Conduite de plusieurs opérations de déminages de la Baie de Seine. Cinq tonnes d’anciennes mines et bombes détruites en sécurité.

- Conduite d’un déploiement de 4 mois dans le golfe Arabo-Persique. Nombreux échanges avec les nations riveraines. Dans le cadre du soutien à l’export, représentation pour la Marine Nationale et participation active au salon international de l’armement IDEX à Abu Dhabi.



**Commandement en second d’un chasseur de mines (2004 à 2006)

- Management de 45 personnes (RH, organisation, formation, suivi des compétences, échéances…).

- Rédaction du premier règlement sur la sécurité du bateau et des personnes (Feu, HPA, HSCT…) pour les chasseurs de mines – 160 pages.



INFORMATIQUE – INNOVATION



**Responsable « information opérationnelle » au centre de contrôle des sous-marins (2006 à 2009)

- Conduite d’une réorganisation en profondeur. Rationalisation et optimisation (Suppression d’un poste, élargissement du périmètre d’action).

- Création de deux logiciels d’interprétation cartographique et d’une base de données en ligne. Ces outils sont actuellement utilisés dans toute la marine et ont été remarqués par la mission innovation.

- Pilotage d’un groupe de travail sur l’arrivée d’un important système informatique dans les forces sous-marines. En coordination avec THALES, tests, validations et propositions de solutions pour adapter au mieux le système au besoin.



**Développements web d’opportunités – Assistance informatique (2001 à maintenant)

- Réalisation et référencement ciblé de sites Internet.

- Développement de nombreux programmes. Excellentes connaissances des langages du web : Javascript, CSS et PHP. Utilisation de Java.

- Dépannage informatique de nombreux PC. Travail sous environnement Linux.



REGLEMENTATION – SECURITE NUCLEAIRE



**Directeur des cours « Armes stratégiques » (2002 à 2004)

- Pilotage de 8 types de formations sur le système d’armes nucléaires dont 3 supérieures à 6 mois.

- Conduite de plus de 200 heures de cours scientifiques et de sécurité nucléaire.



**Responsable du système d’armes nucléaires sur sous-marin nucléaire (2000 à 2002)

- Conduite de l’entretien et de la mise en œuvre du système d’armes nucléaires en mer et en période d’arrêt technique à l’Ile Longue dans le strict respect de la réglementation. Réalisation de 4 études de sûreté. Expertise du domaine auprès du commandant.



