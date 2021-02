40 ans d'expérience du monde médiatique : presse écrite, radio, TV

Animateur de conférences-débats à caractère économique et scientifique

Traducteur interprète Français-Anglais-Allemand

Enseignant en connaissance du monde médiatique, prise de parole en public et initiation au réseautage

Mail : jacques-petit@hotmail.fr

Aujourd'hui retraité actif en Hautes-Pyrénées et formateur en techniques de prise de parole en public





Mes compétences :

Animateur

Chroniqueur