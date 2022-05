Jacques ROTH

51 ans, 3 enfants, à Dijon.



Repreneur gérant d'Activ'Système Consultant (sarl) en 2010, créée en 1993 :



Conseil en stratégie, organisation, système d'information et gestion industrielle.



http:\\www.activ-systeme.fr



15 boulevard de Brosses 21000 DIJON - Agence LYON : 01800 VILLIEU

06 35 45 13 44



16 ans dexpérience de consulting en stratégie, production, organisation, externalisation maintenance, système dinformation, audit, formation, développement de méthodes dans un cabinet et un département consulting



4 ans dexpérience de chargé de missions auprès de la Direction (commerce, investissements, organisation) et en commerce international (rédaction et négociations doffres de 50 à 300 M€)



7 ans dexpérience opérationnelle en maintenance de production, en logistique dintervention et en suivi de produit technique comme responsable produit et de centrales en garantie et chargé daffaires



Mes compétences :

Changement systémique

Formation

Gestion industrielle

Logistique

Management

Organisation

Production

Stratégie

Supply chain

Systèmes d'Information

Systémique