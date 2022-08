Jacques TEBOUL

Ingénieur Commercial grands comptes avec double compétence technique (Electronique et Informatique) et Commerciale. Expérience d’une vingtaine d’année en développement commercial, gestion de Projets et développement logiciel. Développement commercial de grands comptes internationaux (Asie et sous continent indien) et français du domaine des télécoms. Interventions aux niveaux exécutifs et opérationnels des entreprises. Encadrement d’équipes commerciales et techniques. Expérience principalement acquise auprès d’opérateurs, de fournisseurs d’accès et d’équipementiers télécoms.



Mes compétences :

Commercial

Experience internationale

Gestion de projet

Management

Management commercial

Technique

Télécommunication

Information Technology

Télécommunications