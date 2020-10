Jaime PEREZ

Je suis ingénieur électronique avec plus de 20 ans d'expérience en Angleterre, France et Espagne dans le secteur logiciel embarqué avec des leaders dans le secteur automotive, aeronotique et "digital comsumer". Je cherche des postes proches à ma trajectoire professionelle ou mes compétences soient efficacees.



Mes compétences :

TECHNICAL SKILLS

Programming languages:

C, C++(03, 11). Also: Assembler (8086, 80C51/57, Coldfire 5206), Python, Java, JavaScript

Embedded tools:

Atlasian (JIRA, Confluence, Bitbucket,...), TeamForge, MCUXpresso, Green Hills, IAR, Gdb,

Subversion, Git, Clearcase, PTC Integrity, Eclipse, Geany, Cygwin, Notepad++, CodeWright,

Klocwork, Jenkins, CodeBlock, CCStudio, CodeSonar, Teraterm, Bugzilla, Visual Studio, Matlab

Operating systems:

Windows (all), Linux (Ubuntu, Fedora), RTOS (FreeRtos, Nucleus, Ucos, Linux Kernel)

Application/software packages:

Microsoft Office, M. Project, OpenOffice, Entreprise Architect (UML), GnuPG (Data encryption),

Quartus (PL Config.), MindManager, VM VirtualBox, Vmware, Matlab, Rational DOORS

Technical areas:

Multimedia LSI/SOC, DVB, SAT TV, BGAN, satellite comms, fire systems, I2C, SPI, CAN

KEY SKILLS AND EXPERIENCE

Programming, design, analysing, debugging of software for embedding environment

Leading team. Organising and conducting meetings. Managing resources to achieve goals

Handling instrumentation equipment (stream analyser, modulator, oscilloscope, ...)

Handling of circuit boards for analysis, modification or repair

Release software code, creating technical documentation

Languages: Fluent Spanish, English, French, basic German

Six Sigma Green Belt and Agile Scrum master certification