Jamaksalam ENTREPRISE

Bonjour nous sommes

Jamaksalam qui est une entreprise spécialisée dans la production, la communication et la promotion d’œuvre phono graphique, audiovisuelle et multimédia. Allant de la création du produit à la mise en place de la stratégie de communication et mercatique. Jamaksalam offre la possibilité d’avoir tous les moyens à vos coté pour réussir.

Et nous sommes a la recherche de partenaire pour concevoir, créer, et échanger les expériences afin de construire nos pour nos intérêts personnelle mais plutôt pour l'héritage.



Mes compétences :

Art

Distribution

Édition

Musique

Production

Video