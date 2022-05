Nicolas GUIOMARD

Gestion de projet :

• Consultant fonctionnel et technique

- Etude du besoin

- Réponse à appel d’offre

• Management de projet

- Budgétisation, planification et suivi des charges

- Responsable des indicateurs, tableaux de bord de suivi et du reporting

- Gestion de la relation client, animation des comités de pilotage

• Equipe

- Coordination, management

- Suivi des compétences des collaborateurs



Musique :

• Auteur Compositeur Interprète :

- Ecriture et composition de chansons (français et anglais), musique à l’image, jingles

- Prestations scéniques, écriture de vidéo clips

• Management/production :

- Bonne compréhension des rapports contractuels dans la musique

- Conception et réalisation d’action de promotion et communication

- Coordination de l’infographie, SDRM, studio de Mastering et le fabricant CD

• Techniques:

- Maîtrise de la Musique Assistée par Ordinateur (MAO), home-studio

- Chant, pratique d’instruments (piano, synthés, samplers, guitare, instruments virtuels)

- Enregistrement, mixage et Mastering



Informatique :

• Internet :

- Bonne connaissance des réseaux sociaux et du web 2.0

- Veille et utilisation des nouveaux modes de diffusion de la musique

- Intérêt pour les aspects sociaux et économiques des nouvelles technologies

- Réalisation de sites

• Outils :

- Logiciels utilisés :

MS Office, MS Project,

Cubase, éditeurs audio, plug-ins, instruments virtuels

Dreamweaver MX2004, Flash MX

Adobe Photoshop, Image Ready

- Base de données : ACCESS, SQL, DB2

- Programmation : html, COBOL, JCL, TSO, CICS, Grands systèmes IBM, AS400



Langues : • Anglais : courant

• Espagnol : scolaire



