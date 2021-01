Valéry SOUFFRONT

20 ans d'expérience en logistique de distribution agro-alimentaire m'ont permis de développer des compétences d'analyse, d'organisation et d'anticipation.



Homme de terrain, alliant le fonctionnel et l'opérationnel, on me reconnaît des qualités de pragmatisme, de synthèse et de dialogue avec les équipes.



Je travaille chez le n° 1 de la logistique du vin en France : "The Wine Supply Chain Specialist": de quoi mêler mon goût pour le vin et ma passion pour la logistique. Rigueur, réactivité et innovation au service du client.



Mes compétences :

Management d'équipes

Management de projet

Agroalimentaire

Distribution

SAP

Benchmarking

Audit