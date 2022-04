Jamal AGJIM

Administrateur Système [Groupe AZURA : Maraissa, Polaciers, Gat, Biobest, IN]

[Plateforme SI : 60 Serveurs, 700 Clients]



- Administrateur de la plate-forme informatique [Groupe AZURA )

- Mise en place des solution de la virtualisation (VMWare, HyperV)

- Mise en place des solutions PRA et PCA afin d'assurer les continuité d'activité des entreprises

- Coordination des différents prestataires IT

- Automatisation des installations des serveurs et des postes clients

- Maintenance des applications/ Installation et configuration de logiciels

- Conception et mise en place des architectures système

- Configuration de systèmes et de matériels réseau (switch, bornes wifi, firewall)

- Gestion des sauvegardes/ Automatisation des sauvegardes

- La mise en place des politiques de sécurité de la plateforme IT

- Assurer le bon fonctionnement des application métiers

- Migration des applications (Sage, Ismarage, DSeDBS, Alpha-AT ...)

- La mise en place des consoles des applications (Kaspersky, Wsus ...)

- Assistance des utilisateurs (services : comptabilité, appro, RH, conditionnement, export, maintenance, qualité, logistique, sécurité ...)

- Création et paramétrages des bases de données des applications métiers (sage gestion commerciale, comptabilité, paie ...)

- Rédaction des plans d'action et chartes projets des solution IT

- Reporting IT

- Administration et maintenance d’un environnement Microsoft Windows Server

- Configuration et résolution des problèmes des services de domaine Active Directory

- Configuration et dépannage d’une infrastructure réseau

- Automatisation des tâches d’administration : Scripting

- Administration du serveur de la messagerie

- Administration des outils de supervision

- Administration des bases de données SQL Server

- Mise en place des solutions de monitoring des serveurs et les applications IT (Centeron, Shinken)

- Participer a la mise en place de ERP SageX3 (finance, négoces, production)

- Garent du bon fonctionnement de la partie système de ERP (Serveur production, Backup, sauvegarde, ferme RDS ...)



Mes compétences :

Plannings GANT

Recherche et Développement

Solution informatique

Infrastructures informatiques

Gestion de projet

Sage ERP X3

Administration système

Centreon et Nagios

PCA/PRA

Sécurité informatique

Active Directory | DHCP | DNS

Virtualisation - HyperV

Sauvegardes Informatiques