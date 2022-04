Jamal Amrani, directeur général et fondateur du cabinet jadh. Psychologue du travail, disposant de plus de 26 ans d’expériences dans le développement des structures de gestion de ressources humaines dont 6 ans à l’OFPPT en qualité de responsable du service psychologie appliquée en charge du recrutement du corps des formateurs et du personnel technico-pédagogique pour les besoins des instituts de technologie appliquée, 5 ans dans le secteur bancaire en charge des activités recrutement et formation du personnel nouvellement recruté, 7 ans d’expériences professionnelles auprès du groupe Accor en qualité de Directeur des Ressources Humaines du groupe au Maroc(ouverture de plus de 10 unités hôtelières à travers le Royaume, ouverture d’instituts de Thalassothérapie et SPA, élaboration et mise en œuvre de plans de formation des hôtels (20 unités) et création de l’Académie Accor Maroc). Plusieurs interventions capitalisent un savoir faire en consulting (audit social, ingénieries de formation, restructuration des organisations, études prévisionnelles des emplois et des compétences….)



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement RH

Audit

Audit social

Formation

Recrutement

Ressources humaines