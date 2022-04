Jamal ANDALOUSSI

Specialiste en médecine du travail ; DIU Rennes

médecin du travail toujours à plein temps au Maroc.

18 ans d'experience avec des grandes entreprises

Age 51 ans

Ergonome DU Tunisie

Addictologue CHU Rabat



Formations et stages faits à l’INRS ( Paris et Nancy ) :



Prévention et analyse des risques au travail :Durée 3 semaines

Analyse des AT par l’arbre des causes.: 3 jours

Radiations non ionisantes.: 3 jours

Prévention des lombalgies au travail.: 3 jours

Prélèvements d’atmosphères : 3 jours

Addiction en milieu du travail. : 4 jours

Bruit au travail.: 3 jours

Repérage et intervention brève en entreprise.: 3 jours

DU Ergonomie Tunisie 2016-2017



Formations nationales Maroc :

DU addiction 2015-2017 CHU Rabat et faculté de medecine



Gestion des accidents du travail.

Spiromètrie en milieu du travail

Audiométrie et travail.

Audit de santé et sécurité.

Certification 0HSAS 18 001

Evaluation du risque au travail.

Lecture BIT des pneumoconioses.

Formation bureautique: W; Ex; P.p.

Formation au secourisme





Je suis aussi formateur au :



- Risque microbiologique et maladies professionelles

- Gestes et postures au travail.

- Secourisme au travail



Mes compétences :

Sante au travail - medecine du travail

Evaluation des risques.

Addiction au travail.