Jamal BENDAROUACH

Manage and Develop suppliers to provide world class quality products thru defect analysis, cost of quality reduction, corrective actions, supplier scorecards, six sigma methodology, and process capability.

Ensures the correct inspection and further delivery of equipment and material for the correct execution of the activity of the organization, guaranteeing compliance with required timeframes, quality product and know-how.



Mes compétences :

 Ingénieur Application et Cotation d’équipement é

 Responsable Qualité Fournisseur

 Coordination industrielle, gestion et suivi de p

 Responsable méthodes, Gestion et suivi de projet

 Etudes et développement de machines spéciales au

 Montage, Gestion & management d’équipe de produ

 Gestion & animation de formation technique élect

 Prospection commerciale pour la vente de formati

 Achats techniques, Négociation des meilleures co

 Mise en place de contrat de confidentialité et

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

C++

Autocad

Welding

Visual Basic

TestStand

Six Sigma

SAP

PABX

LabVIEW

Electronic Components

Delphi

Baan

Assembly Plants

industrial coordination

Sustainable Development

Siemens Hardware

Sheet metal

SAP- PDM

SAP SCM Manufacturing

Programmable Logic Controller

Pneumatics

Planned Maintenance

Petroleum

Microcontrollers

Mechanical and electrical maintenance

Manage the goals

Manage preventive maintenance

Manage manufacturing metr