Jamal BENHRA

Normalien de formation initiale en GE , mon parcours doctoral et professionnel s'est très vite axé autour de l'optimisation de la gestion de production, des chaînes logistiques et du développement logiciel et de solution d’optimisation.

Ma formation s'est donc orientée tout d'abord vers un DESA "Diplome des études supérieures approfondies" en Modélisation et simulation, pour être chapotée par un PHD en Informatique appliquée à la gestion de production intégrée (Ordonnancement temps réel et Optimisation de la gigue de régularité ), puis un HDR en optimisation et pilotage de la performance industrielle.

J'ai donc cumulé une bonne expérience en ingénierie de la formation en GE, Gindus et en informatique "développement de solutions", et ce en tant que professeur à l'ENS, puis à l'ENSEM.

Tout au long de mon expérience en ingénerie de la formation, j'ai eu l'occasion d’intégrer le RGI "réseau de génie industriel", et d’acquérir une assez grande expérience en matière d'audit industriel: Pré-diagnostique, diagnostique stratégique et identification des besoins,et outil d'optimisation pour le compte des sociétés de la région.

Tout Ceci m'a offert l'opportunité de travailler en freelance sur des projets d'envergure relatif à la conduite de projet, l'implantation de nouveaux systèmes d'information, et la mise en place de politiques d'optimisation en gestion de production à l'issus des audit en GI pour les PME PMI de la région.



