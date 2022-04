Jamal BOUKLIA HASSANE

== > Traitement de l’obésité globale et total par 3 méthodes :

- Coaching personnalisé

- Protocole alimentaire (régime)

- PATCHS auriculaires (au niveau de l’oreille)

== > Traitement de l’obésité localisée : Amas graisseux au niveau du ventre, des cuisses, des hanches, des bras… grâce à des équipements très performant d’origine européenne : · Appareil d’électrolipolyse, de Ionophorèse et stimulation · Thermosudation par appareil a IR · Pressothérapie corps entier · Cavitation 40khz



== > Médecine esthétique:

- Peeling par ultrasons

- Microdermabrasion

- Traitement anti-rides et amincissement par ultrasons

- Radiofréquence visage et corps…



Mes compétences :

Membre du Club International de Médecine Esthétiqu

DESU de Nutrition Diététique et santé Uninersité A

Ancien FFI à l'hopital de Saint Omer (France)

Doctorat en médecine Oran 1982