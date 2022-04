Jamal CHIOUKHI

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en Télécommunication

 Management de projets, négociation de contrat

 Gestion de réseaux, réduction des coûts

 Direction Technique ou Systèmes d'Information

 Gestion des achat liées aux technologies

 Élaborer le Business Plan, la stratégie de développement et garantir son exécution,

 Initier et entretenir les contacts avec les clients et les prospects

 Apporter le support technique et commercial nécessaire à l’équipe

 Coordonner les équipes de projets pour la réalisation des missions, afin de réaliser les objectifs de



C.A. et d’assurer la satisfaction des clients.



 Garantir la mise à niveau permanente des effectifs et des compétences de l’équipe,

 Maintenir un climat de relations humaines satisfaisant pour tous et chacun,

 Veiller au développement personnel et professionnel de l’équipe,

 Effectuer le reporting afin de garantir la circulation de l’information au sein du Groupe.





Performance opérationnelle

-------------------------------------

- Suivi du plan de charge global de la capacité de production

- Lissage et mouvement d’activités et des ressources

- Occupation des ressources en inter-contrat

- Gestion des centres de compétences

- Suivi des indicateurs

- Mise en place des processus, méthodes et outils de la direction



Développement des compétences

----------------------------------------------

- Recrutement et staffing

- Promotion interne (parcours professionnels)

- Identification des besoins en formation

- Gestion des compétences

- Suivi des entretiens individuels







Mes compétences :

Planification Opérationnelle

Gestion de projet

Informatique

Télécommunications

LTE

TCP/IP-LAN /WAn- WIFI- RADIO- WIMAX-