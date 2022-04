Jamal Eddine AMRI

Avec plus de deux ans d'expériences en informatique professionnelle dans l'industrie de l'hospitalité, un professionnel technologies de l'information bien équilibrée avec une excellente feuille de route de l'accomplissement et de la réussite dans le domaine des technologies de l'information.



Je crois que mon expérience de travail à base large étendue, et la détermination, est la clé de mon succès.



Mes compétences :

Pointex CHR

Windows 2003/2008 Server

Vb.net

Java standard/J2EE

Hibernate

Spring

Zk

Php 5

DBA1/DBA2/PLSQL

Asp.net

Sage 100 CRM(SQL)

Micros POS 3700