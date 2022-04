Jamal Eddine JHILILA

"Savoir, peu être mieux représenter s'il est accompagné par un savoir faire, et être superbe et extraordinaire s'il est accompagné avec un savoir être". a dit mon prof de bureau d'étude Mr DERFOUFI.

Je suis jamaleddine jhilila, titulaire d'un BTS en Electromécanique et Systèmes Automatisés.

J’occupe un poste d'agent de Bureau des Méthodes au sein d'une société de production des produits agroalimentaires, ma mission est le suivit des travaux de maintenance que se soit interne ou externe, la réalisation des IP (Indicateur de performances des lignes de production), la planification des interventions préventives ou correctives, réalisation des comparatifs de production et réalisation des analyses de production





Mes compétences :

Gestion de la maintenance

Implantation des illôts de machines

Gestion de la production

AMDEC

Méthode SMED

CAO SOLID WORKS

Elaboration des APEF